Дистанционку продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19

При этом количество старшеклассников, заболевших коронавирусом, остается на прежнем уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю.

Собянин отметил, что полученные данные свидетельствуют об эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом среди школьников. Он заявил, что мера по введению дистанционного обучения до 6 декабря 2020 года «спасет здоровье и жизнь многих москвичей».





