Дистанционку продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19

Дистанционное обучение для учеников школ в 6-11 классах продлили до 6 декабря. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин с целью снижения заболеваемости коронавирусом.

Мэр отметил, что количество случаев заболевания коронавирусом продолжают расти – за прошлую неделю выявили в 1,5 раза больше заражений, чем в октябре.

Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве

При этом количество старшеклассников, заболевших коронавирусом, остается на прежнем уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю.

Собянин отметил, что полученные данные свидетельствуют об эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом среди школьников. Он заявил, что мера по введению дистанционного обучения до 6 декабря 2020 года «спасет здоровье и жизнь многих москвичей».



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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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