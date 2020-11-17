Дистанционку продлили до 6 декабря для снижения заболеваемости COVID-19
Дистанционное обучение для учеников школ в 6-11 классах продлили до 6 декабря. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин с целью снижения заболеваемости коронавирусом.
Мэр отметил, что количество случаев заболевания коронавирусом продолжают расти – за прошлую неделю выявили в 1,5 раза больше заражений, чем в октябре.
При этом количество старшеклассников, заболевших коронавирусом, остается на прежнем уровне – 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю.
Собянин отметил, что полученные данные свидетельствуют об эффективности принятых мер по борьбе с коронавирусом среди школьников. Он заявил, что мера по введению дистанционного обучения до 6 декабря 2020 года «спасет здоровье и жизнь многих москвичей».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Минобороны НКР опровергло информацию об атаке ВС Азербайджана
- Алиев отказался дать Карабаху какой-либо статус
- Названы регионы с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19
- В России начались пострегистрационные исследования вакцины центра «Вектор»
- Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать авторов телеграм-канала Nexta
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru