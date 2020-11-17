Лысаков: Россияне зарабатывают меньше, чем нужно для выживания

Вячеслав Лысаков: «Честно говоря, в марте этого года, в начале пандемии, я обращался к Сергею Семеновичу с подобным предложением как к руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Я предлагал сделать стоянки, парковки бесплатными, то есть декоммерциализировать их. Сейчас стало многим ясно в европейских странах, которые эту практику стали применять, что автомобиль – это лучшая маска, образно говоря, это самое безопасное личное пространство, которое сводит к минимуму возможности и риски заражения коронавирусом. К сожалению, это предложение было проигнорировано. Прошло несколько месяцев, общественность вернулась к этой теме. Боюсь, что при нынешнем кадровом статусе, которое мы имеем сейчас в Москве, проблема решена не будет, Дептранс навстречу не пойдет», – заверил депутат в интервью НСН.

