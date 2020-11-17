Лысаков: Россияне зарабатывают меньше, чем нужно для выживания
Депутат Госдумы специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Начались пострегистрационные испытания вакцины «Вектора»
В России начались пострегистрационные испытания вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор». В том числе, разрешили проводить исследования на лицах старше 60 лет. Также сообщается, что вакцина от «Вектора» будет бесплатной для россиян.
Вячеслав Лысаков: «Считаю нелогичным делать исследования после регистрации препарата. Наверное, нужно было проводить все исследования со всеми категориями граждан, то есть среди пожилых, среди имеющих хронические заболевания, среди детей, а уже после регистрировать вакцину. Но мне кажется, так было бы правильнее», – прокомментировал в эфире НСН Вячеслав Лысаков.
Депутаты попросили Собянина не расширять платные парковки из-за пандемии
Столичные муниципальные депутаты обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отложить расширение платных парковок в городе. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения.
Вячеслав Лысаков: «Честно говоря, в марте этого года, в начале пандемии, я обращался к Сергею Семеновичу с подобным предложением как к руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом. Я предлагал сделать стоянки, парковки бесплатными, то есть декоммерциализировать их. Сейчас стало многим ясно в европейских странах, которые эту практику стали применять, что автомобиль – это лучшая маска, образно говоря, это самое безопасное личное пространство, которое сводит к минимуму возможности и риски заражения коронавирусом. К сожалению, это предложение было проигнорировано. Прошло несколько месяцев, общественность вернулась к этой теме. Боюсь, что при нынешнем кадровом статусе, которое мы имеем сейчас в Москве, проблема решена не будет, Дептранс навстречу не пойдет», – заверил депутат в интервью НСН.
Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает
Около 20% семей в России систематически тратят больше, чем зарабатывают. Об этом свидетельствуют исследования банка «Хоум Кредит».
Вячеслав Лысаков: «Я бы немного переформулировал. Каждая пятая российская семья зарабатывает меньше, чем требуется на элементарное физическое выживание. Потому что тратить они могут больше, чем зарабатывать только по одной причине – они берут микрозаймы, кредиты и проедают эти деньги, влезая в долговую петлю, к сожалению», – сказал он в беседе с НСН.
Россия заняла 41 строчку рейтинга владения английским
Россия оказалась на 41 месте из 100 в рейтинге владения английским языком, сообщает образовательная программа EF English Proficiency Index. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.
Вячеслав Лысаков: «Для такой державы, как Россия, наверное, эта информация немножко стыдная. Хотя бы в первой десятке надо быть, но 41-я строчка говорит о том, что преподавание английского языка в наших школах и вузах из рук вон плохое», – отметил в разговоре с НСН Вячеслав Лысаков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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