Депутат предложил расширить возможности бесплатного высшего образования
Получившим первое высшее образование на коммерческой основе предложили дать право получить второе высшее образование бесплатно. Письмо с такой инициативой на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, передает RT.
Сейчас граждане могут реализовать свое конституционное право на бесплатное высшее образование, если оно получается впервые, за второе и последующее обучение приходится платить.
На этой неделе депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о так называемом «студенческом капитале».
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