Депутат предложил расширить возможности бесплатного высшего образования

Получившим первое высшее образование на коммерческой основе предложили дать право получить второе высшее образование бесплатно. Письмо с такой инициативой на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, передает RT.

Ректор якутского университета украл 250 млн рублей

Сейчас граждане могут реализовать свое конституционное право на бесплатное высшее образование, если оно получается впервые, за второе и последующее обучение приходится платить.

На этой неделе депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о так называемом «студенческом капитале».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосдумаОбразование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры