Депутат предложил расширить возможности бесплатного высшего образования

Сейчас граждане могут реализовать свое конституционное право на бесплатное высшее образование, если оно получается впервые, за второе и последующее обучение приходится платить.

На этой неделе депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о так называемом «студенческом капитале».

