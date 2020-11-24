В Госдуму внесен законопроект о «студенческом капитале»

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона о так называемом «студенческом капитале» - разовых выплатах выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Об этом сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

Согласно документу, у каждого студента будет свой персональный счет, куда будут переводиться денежные средства. Получить их можно будет только после защиты диплома. Авторы законопроекта предложили выпускникам вузов выделять 500 тыс. Рублей, техникумов - 250 тыс. рублей.

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Предполагается, что деньги окажут помощь молодым специалистам, когда те будут находиться в поиске работы. Кроме того, они смогут использовать «студенческий капитал» на открытие своего бизнеса.

Ранее фракция «Справедливая Россия» направила в нижнюю палату законопроект об изменениях в мусорной реформе, предложив оснастить мусоровозы навигаторами ГЛОНАСС, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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