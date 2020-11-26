Ректор якутского университета украл 250 млн рублей

Ректор Арктического государственного агротехнологического университета в Якутии, депутат парламента области задержан по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочий, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, вуз с 2016 года незаконно получил 250 млн руб. из федерального бюджета на обучение 136 несуществующих студентов. При этом деньги расходовались «на иные цели, которые предстоит выяснить».

По данному факту заведены два уголовных дела.

Речь идет о Иване Слепцове. Он — член президиума регионального отделения партии «Единая Россия», сообщает «Коммерсант».

Напомним, в апреле текущего года ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергей Юшко задержан правоохранительными органами по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге.

Юшко подозревают в получение зарплаты за фиктивную должность в высшем учебном заведении.

