«Бойцы скажут!»: Депутат предложил наградить Чичерину и Паскаля за выступления в Донбассе
Дмитрий Гусев считает, что артисты, выступающие в зоне СВО, делают важное дело и достойны госнаград и званий.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что артиста Владимира Стеклова и рок-исполнительницу Юлию Чичерину, выступавших в Донбассе, нужно наградить государственными наградами.
Ранее парламентарий уже обратился к министру культуры России Ольге Любимовой и главе Минобороны России Сергею Шойгу с предложением наградить деятелей культуры, которые выступают в зоне СВО.
«В моем личном списке есть народный артист РФ Владимир Стеклов и заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина. Они не первый год бывают на Донбассе. Я считаю, что они достойны государственных наград – орденов или медалей. Есть певец Паскаль, который пел вместе с бойцами на передовой, поддерживает их», - сказал Гусев на вопрос НСН, кого бы он наградил.
По мнению автора инициативы, отметить госнаградами или званиями необходимо тех из представителей артистического цеха, кто побывал именно на передовой.
«Был ли артист на передовой – очень просто оценить, бойцы это скажут. Это в современном мире очень сложно скрыть – был или нет. Кто-то бывает в ДК культуры, ну доехал артист до Луганска и что? Мы были в агитбригаде со Стекловым, в госпитале на Донбассе, я видел глаза ребят, которые светлели после разговора, пения песен, рассказывания анекдотов. Мы просто сидели на улице на лавочках, не было никакой сцены. Люди становились добрее, умнее, светлее, у них появлялось желание жить. Это нужное и важное дело», - утверждает Гусев.
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) ранее назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР. Он прибыл в республику с гуманитарной помощью, передает НСН.
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