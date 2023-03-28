«Бойцы скажут!»: Депутат предложил наградить Чичерину и Паскаля за выступления в Донбассе

По мнению автора инициативы, отметить госнаградами или званиями необходимо тех из представителей артистического цеха, кто побывал именно на передовой.

«Был ли артист на передовой – очень просто оценить, бойцы это скажут. Это в современном мире очень сложно скрыть – был или нет. Кто-то бывает в ДК культуры, ну доехал артист до Луганска и что? Мы были в агитбригаде со Стекловым, в госпитале на Донбассе, я видел глаза ребят, которые светлели после разговора, пения песен, рассказывания анекдотов. Мы просто сидели на улице на лавочках, не было никакой сцены. Люди становились добрее, умнее, светлее, у них появлялось желание жить. Это нужное и важное дело», - утверждает Гусев.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) ранее назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР. Он прибыл в республику с гуманитарной помощью, передает НСН.

