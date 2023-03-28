«Бойцы скажут!»: Депутат предложил наградить Чичерину и Паскаля за выступления в Донбассе

Дмитрий Гусев считает, что артисты, выступающие в зоне СВО, делают важное дело и достойны госнаград и званий.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил НСН, что артиста Владимира Стеклова и рок-исполнительницу Юлию Чичерину, выступавших в Донбассе, нужно наградить государственными наградами.

Ранее парламентарий уже обратился к министру культуры России Ольге Любимовой и главе Минобороны России Сергею Шойгу с предложением наградить деятелей культуры, которые выступают в зоне СВО.

«В моем личном списке есть народный артист РФ Владимир Стеклов и заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина. Они не первый год бывают на Донбассе. Я считаю, что они достойны государственных наград – орденов или медалей. Есть певец Паскаль, который пел вместе с бойцами на передовой, поддерживает их», - сказал Гусев на вопрос НСН, кого бы он наградил.
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По мнению автора инициативы, отметить госнаградами или званиями необходимо тех из представителей артистического цеха, кто побывал именно на передовой.

«Был ли артист на передовой – очень просто оценить, бойцы это скажут. Это в современном мире очень сложно скрыть – был или нет. Кто-то бывает в ДК культуры, ну доехал артист до Луганска и что? Мы были в агитбригаде со Стекловым, в госпитале на Донбассе, я видел глаза ребят, которые светлели после разговора, пения песен, рассказывания анекдотов. Мы просто сидели на улице на лавочках, не было никакой сцены. Люди становились добрее, умнее, светлее, у них появлялось желание жить. Это нужное и важное дело», - утверждает Гусев.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) ранее назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР. Он прибыл в республику с гуманитарной помощью, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияЮлия Чичерина

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