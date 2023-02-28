«Не слова, а дела!»: Кормухина поддержала создание агитбригад в зоне СВО

Артистам и военным не нужно ничего объяснять друг другу, поддержка будет услышана и без слов, отметила в эфире НСН певица Ольга Кормухина. 

Создание агитбригад, которые будут выступать перед российскими военными в зоне спецоперации на Украине, будет помощью бойцам для поднятия их духа, заявила певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина в разговоре с НСН.

Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью каналу «Россия-24» сообщила, что Минкульт совместно с Минобороны работает над формированием агитбригад, которые будут выступать перед российскими бойцами непосредственно в зоне спецоперации на Украине. Ольга Кормухина отметила, что давно добивалась этого.

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«Мы ездим сами к нашим бойцам. Когда все начиналось, был разговор о том, что туда войдут те артисты и музыканты, которые мобилизованы, а из них будут создаваться такие бригады. Ты не просто так разъезжаешь по фронту, там обязательно нужно, чтобы тебя кто-то охранял. Чаще всего, когда бойцы выходят на ротацию с линии боевого соприкосновения, там есть условия. Наши ставили "КАМАЗ", набрасывали на него сетку, откидывали борт – это было как сцена. У нас не слова бойцам, у нас дела. Нам ничего не нужно друг другу объяснять. С нашей стороны помощь, а с их стороны результат. Мы видим, как они замечательно работают», - сказала Кормухина.

Ранее агитбригады также приезжали в приграничные регионы. В июле прошлого года Росгвардия рассказала о выступлении коллектива «Синий платочек» перед участниками военной операции. А в октябре Минобороны сообщало о концертах в Севастополе агитбригады «Русского радио» с участием группы «Земляне» для мобилизованных в военном госпитале и нескольких частях, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияМузыканты
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