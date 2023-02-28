«Не слова, а дела!»: Кормухина поддержала создание агитбригад в зоне СВО

«Мы ездим сами к нашим бойцам. Когда все начиналось, был разговор о том, что туда войдут те артисты и музыканты, которые мобилизованы, а из них будут создаваться такие бригады. Ты не просто так разъезжаешь по фронту, там обязательно нужно, чтобы тебя кто-то охранял. Чаще всего, когда бойцы выходят на ротацию с линии боевого соприкосновения, там есть условия. Наши ставили "КАМАЗ", набрасывали на него сетку, откидывали борт – это было как сцена. У нас не слова бойцам, у нас дела. Нам ничего не нужно друг другу объяснять. С нашей стороны помощь, а с их стороны результат. Мы видим, как они замечательно работают», - сказала Кормухина.

Ранее агитбригады также приезжали в приграничные регионы. В июле прошлого года Росгвардия рассказала о выступлении коллектива «Синий платочек» перед участниками военной операции. А в октябре Минобороны сообщало о концертах в Севастополе агитбригады «Русского радио» с участием группы «Земляне» для мобилизованных в военном госпитале и нескольких частях, сообщает НСН.

