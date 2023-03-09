Рэпер Птаха назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР
Пиар-директор рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина Евстифеева заявила НСН, что исполнитель вышел на связь.
«Ребята знатно заставили переживать не только всех друзей и близких, но и всю страну. Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото и видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь», - заявила Евстифеева.
Она отметила, что рэпер отвозил в ДНР гуманитарную помощь: аптечки, спальные мешки, а также поддержать своим выступлением.
8 марта стало известно, что рэперы Птаха и «Андрей 3022» попали под обстрел около 19:30 по московскому времени. Позже в интернете появились кадры с Птахой. Рэпер в каске снял себя на видео, на фоне слышны выстрелы, затем его телефон падает. С тех пор музыканты не выходили на связь.
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