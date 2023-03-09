Рэпер Птаха назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР

Она отметила, что рэпер отвозил в ДНР гуманитарную помощь: аптечки, спальные мешки, а также поддержать своим выступлением.

8 марта стало известно, что рэперы Птаха и «Андрей 3022» попали под обстрел около 19:30 по московскому времени. Позже в интернете появились кадры с Птахой. Рэпер в каске снял себя на видео, на фоне слышны выстрелы, затем его телефон падает. С тех пор музыканты не выходили на связь.



