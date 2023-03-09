Рэпер Птаха назвал шуткой инцидент с попаданием под обстрел в ДНР

Пиар-директор рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина Евстифеева заявила НСН, что исполнитель вышел на связь.

СМИ: рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

«Ребята знатно заставили переживать не только всех друзей и близких, но и всю страну. Птаха и 3022 решили потроллить украинских звезд-солдат, которые показательно делают фото и видео на передовой, но шутка явно вышла из-под контроля. С артистами все в порядке, они вышли на связь», - заявила Евстифеева.

Представителю рэпера Птахи неизвестно о его отъезде из ДНР

Она отметила, что рэпер отвозил в ДНР гуманитарную помощь: аптечки, спальные мешки, а также поддержать своим выступлением.

8 марта стало известно, что рэперы Птаха и «Андрей 3022» попали под обстрел около 19:30 по московскому времени. Позже в интернете появились кадры с Птахой. Рэпер в каске снял себя на видео, на фоне слышны выстрелы, затем его телефон падает. С тех пор музыканты не выходили на связь.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРШоу-бизнесВоенная Операция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры