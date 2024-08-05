Абитуриентов призвали обращаться в Рособрнадзор при «овербукинге» в вузах

Абитуриентам необходимо обращаться в Рособрнадзор и Минобрнауки при «овербукинге» в вузах, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН. По ее словам, в ведомствах проверят каждую ситуацию и будут находить механизм ее решения.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил об «овербукинге» в университете Москвы. Отмечалось, что абитуриента зачислили в НИЯУ МИФИ, а на следующий день ему пришло уведомление об отчислении. Теперь парень не может подать документы в другие вузы на бесплатное обучение. Представители МИФИ отметили, что проблема возникла из-за «несоответствия количества мест, которые были выделены Минобрнауки». В университете пояснили, что были вынуждены скорректировать итоги приема, так как абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.