Абитуриентов призвали обращаться в Рособрнадзор при «овербукинге» в вузах
Могла сложиться ситуация, при которой информационные системы начали сбоить от большого объема данных, отметила в эфире НСН депутат Ольга Пилипенко.
Абитуриентам необходимо обращаться в Рособрнадзор и Минобрнауки при «овербукинге» в вузах, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН. По ее словам, в ведомствах проверят каждую ситуацию и будут находить механизм ее решения.
Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил об «овербукинге» в университете Москвы. Отмечалось, что абитуриента зачислили в НИЯУ МИФИ, а на следующий день ему пришло уведомление об отчислении. Теперь парень не может подать документы в другие вузы на бесплатное обучение. Представители МИФИ отметили, что проблема возникла из-за «несоответствия количества мест, которые были выделены Минобрнауки». В университете пояснили, что были вынуждены скорректировать итоги приема, так как абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.
«Такая ситуация существует, потому что выделены бюджетные места, плюс определен целевой прием… Но среди целевиков тоже конкурс по баллам, по направлениям подготовки. Если человек подал документы на одну специальность и подтверждает подлинник аттестата на это направление, отслеживая себя в очереди, могут сложиться ситуации, что кто-то его опередил. Вполне возможно, что могли сбоить какие-то информационные системы: в один и тот же день идет массированный просмотр информации, очереди… Возможно, десятиминутные задержки могли быть. Если такая ситуация сложилась, он может обратиться в Рособрнадзор, Минобрнауки – они проверят ситуацию и будут находить механизмы решения этих вопросов. Но если он видел, что он в списке находится не седьмой, где семь мест определено по целевому приему, а 20-ый, тогда это уже был его выбор, он рисковал», – сказала Пилипенко.
Она отметила, что молодой человек, которого отчислили из НИЯУ МИФИ, может подать свои документы в другие вузы, но уже не по целевому приему.
«Тем не менее, если он подавал документы еще куда-то, он может посмотреть ту ситуацию, где он находится на самых высоких позициях, и направить туда подтверждение. Процесс зачисления еще идет, правда не по целевому приему, но в общем списке он еще происходит», – добавила собеседница НСН.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Отмечалось, что результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние, передает «Радиоточка НСН».
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