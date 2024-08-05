Абитуриентов призвали обращаться в Рособрнадзор при «овербукинге» в вузах

Могла сложиться ситуация, при которой информационные системы начали сбоить от большого объема данных, отметила в эфире НСН депутат Ольга Пилипенко. 

Абитуриентам необходимо обращаться в Рособрнадзор и Минобрнауки при «овербукинге» в вузах, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН. По ее словам, в ведомствах проверят каждую ситуацию и будут находить механизм ее решения.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил об «овербукинге» в университете Москвы. Отмечалось, что абитуриента зачислили в НИЯУ МИФИ, а на следующий день ему пришло уведомление об отчислении. Теперь парень не может подать документы в другие вузы на бесплатное обучение. Представители МИФИ отметили, что проблема возникла из-за «несоответствия количества мест, которые были выделены Минобрнауки». В университете пояснили, что были вынуждены скорректировать итоги приема, так как абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.

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«Такая ситуация существует, потому что выделены бюджетные места, плюс определен целевой прием… Но среди целевиков тоже конкурс по баллам, по направлениям подготовки. Если человек подал документы на одну специальность и подтверждает подлинник аттестата на это направление, отслеживая себя в очереди, могут сложиться ситуации, что кто-то его опередил. Вполне возможно, что могли сбоить какие-то информационные системы: в один и тот же день идет массированный просмотр информации, очереди… Возможно, десятиминутные задержки могли быть. Если такая ситуация сложилась, он может обратиться в Рособрнадзор, Минобрнауки – они проверят ситуацию и будут находить механизмы решения этих вопросов. Но если он видел, что он в списке находится не седьмой, где семь мест определено по целевому приему, а 20-ый, тогда это уже был его выбор, он рисковал», – сказала Пилипенко.

Она отметила, что молодой человек, которого отчислили из НИЯУ МИФИ, может подать свои документы в другие вузы, но уже не по целевому приему.

«Тем не менее, если он подавал документы еще куда-то, он может посмотреть ту ситуацию, где он находится на самых высоких позициях, и направить туда подтверждение. Процесс зачисления еще идет, правда не по целевому приему, но в общем списке он еще происходит», – добавила собеседница НСН.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Отмечалось, что результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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