Депутат Панеш предложил ввести уроки китайского языка во всех российских школах

Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести во всех школах России уроки китайского языка. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

Как отметил депутат, сотрудничество РФ и КНР достигло стратегического уровня, экономика, технологии, логистика и наука движутся на Восток. Однако китайский язык изучают чуть более 47 тысяч школьников.

Почему сейчас лучшее время учить китайский язык

«Это капля в море. Я предлагаю разработать федеральную программу его поэтапного введения как второго обязательного иностранного во всех школах России, начиная с пятого класса. Также необходимо сформировать федеральный резерв учителей через целевое обучение в педагогических вузах и программы переподготовки», — заявил Панеш.

Кроме того, депутат призвал обеспечить школы необходимыми учебными материалами и цифровыми ресурсами для изучения китайского. Панеш призвал использовать опыт сотрудничества с Китаем, накопленный в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в образовании.

Также парламентарий указал на необходимость дать школьникам возможность выбирать между китайским и другими восточными языками на втором этапе программы. Как отметил Панеш, российские дети должны быть конкурентоспособны «в мире, где экономический центр смещается на Восток». Депутат назвал китайский язык ключом к будущим профессиям, новым рынкам и технологическому лидерству.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в России китайский язык изучают свыше 100 тысяч человек.

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ШколыКитайДепутаты

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