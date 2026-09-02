Депутат Панеш предложил ввести уроки китайского языка во всех российских школах
Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести во всех школах России уроки китайского языка. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.
Как отметил депутат, сотрудничество РФ и КНР достигло стратегического уровня, экономика, технологии, логистика и наука движутся на Восток. Однако китайский язык изучают чуть более 47 тысяч школьников.
«Это капля в море. Я предлагаю разработать федеральную программу его поэтапного введения как второго обязательного иностранного во всех школах России, начиная с пятого класса. Также необходимо сформировать федеральный резерв учителей через целевое обучение в педагогических вузах и программы переподготовки», — заявил Панеш.
Кроме того, депутат призвал обеспечить школы необходимыми учебными материалами и цифровыми ресурсами для изучения китайского. Панеш призвал использовать опыт сотрудничества с Китаем, накопленный в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в образовании.
Также парламентарий указал на необходимость дать школьникам возможность выбирать между китайским и другими восточными языками на втором этапе программы. Как отметил Панеш, российские дети должны быть конкурентоспособны «в мире, где экономический центр смещается на Восток». Депутат назвал китайский язык ключом к будущим профессиям, новым рынкам и технологическому лидерству.
Ранее президент Владимир Путин рассказал, что в России китайский язык изучают свыше 100 тысяч человек.
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