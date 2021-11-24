Депутат Останина высмеяла губернатора Югры за 7 прививок
По ее словам, зачастую жесткие антиковидные ограничения вводятся региональными властями с целью «отличиться».
Чиновники в некоторых регионах принимают решения о введении тех или иных антиковидных мер для привлечения внимания, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Губернатор ХМАО (Югра) Наталья Комарова (на фото - прим. НСН) себе, по-моему, семь или восемь прививок поставила и кичится этим. Ее спрашивают, зачем, ведь вы по сути себя не защитили, а только иммунитет ослабили. Есть такие чиновники, которые стараются отличиться такого рода инициативами. Им обязательно нужно быть в чем-то впереди, как Татарстан с введением QR-кодов», - отметила депутат.
Накануне власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) ввели в четырёх муниципалитетах обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса граждан, сообщает пресс-служба окружного правительства. А Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Госдума одобрила проект по повышению штрафов за пожары в лесах
- Apple остановила онлайн-продажу продукции в Турции на фоне обвала лиры
- Миронов ответил на письмо главврачей ковид-больниц
- Песков согласился с фразой Патрушева «на Украине может полыхнуть»
- Топ-менеджер Усманова Стрешинский стал миллиардером
- СМИ: Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина
- Песков: Министерства изучат идею Бастрыкина об отмене ЕГЭ
- Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина пройдёт до Нового года
- Песков: Борьбу с антипрививочниками не стоит превращать в «охоту на ведьм»
- «ВКонтакте» грозит штраф до 8 млн рублей за неудаление экстремистских материалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru