Депутат Останина высмеяла губернатора Югры за 7 прививок

Чиновники в некоторых регионах принимают решения о введении тех или иных антиковидных мер для привлечения внимания, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Губернатор ХМАО (Югра) Наталья Комарова (на фото - прим. НСН) себе, по-моему, семь или восемь прививок поставила и кичится этим. Ее спрашивают, зачем, ведь вы по сути себя не защитили, а только иммунитет ослабили. Есть такие чиновники, которые стараются отличиться такого рода инициативами. Им обязательно нужно быть в чем-то впереди, как Татарстан с введением QR-кодов», - отметила депутат.

Накануне власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) ввели в четырёх муниципалитетах обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса граждан, сообщает пресс-служба окружного правительства. А Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября.

