Восемь детей травмированы из-за обрушения горки в Хакасии

«Два человека в больнице находятся: открытый перелом голени у девочки 12 лет и еще один ребенок с переломом позвоночника», - рассказала глава района.

Еще шесть детей госпитализированы с ушибами и растяжениями в Черногорскую больницу. После оказания помощи их отпустили домой.



В момент обрушения всего 10 человек находились на горке на Рыночной площади. По словам Егоровой, горку 3-метровой высоты не сертифицировали.



Главное СУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту обрушения горки. По данным прокуратуры, произошло частичное обрушение посадочной платформы горки.

Ранее федеральный куратор Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Елена Данилевская в пресс-центе НСН заявила, что администрации российских городов часто отписываются и не принимают никаких мер, чтобы привести детские площадки в порядок и сделать их безопасными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



