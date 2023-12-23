Восемь детей травмированы из-за обрушения горки в Хакасии
Восемь детей получили травмы из-за обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии, передает ТАСС со ссылкой на главу Усть-Абаканского района Елену Егорову.
«Два человека в больнице находятся: открытый перелом голени у девочки 12 лет и еще один ребенок с переломом позвоночника», - рассказала глава района.
Еще шесть детей госпитализированы с ушибами и растяжениями в Черногорскую больницу. После оказания помощи их отпустили домой.
В момент обрушения всего 10 человек находились на горке на Рыночной площади. По словам Егоровой, горку 3-метровой высоты не сертифицировали.
Главное СУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку по факту обрушения горки. По данным прокуратуры, произошло частичное обрушение посадочной платформы горки.
Ранее федеральный куратор Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Елена Данилевская в пресс-центе НСН заявила, что администрации российских городов часто отписываются и не принимают никаких мер, чтобы привести детские площадки в порядок и сделать их безопасными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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