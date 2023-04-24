Депутат Останина: Россияне ринулись менять пол из-за мобилизации

Запрета смены пола в паспорте может сделать эту меру менее популярной среди россиян, желающих любым путем избежать мобилизации, заявила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил в интервью ТАСС, что его ведомство планирует законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах.