Депутат Останина: Россияне ринулись менять пол из-за мобилизации
Нина Останина в эфире НСН поддержала инициативу Минюста о запрете смены пола в паспорте, возмутившись вниманием СМИ к «нетрадиционалам».
Запрета смены пола в паспорте может сделать эту меру менее популярной среди россиян, желающих любым путем избежать мобилизации, заявила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил в интервью ТАСС, что его ведомство планирует законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах.
«Сегодня от страха быть мобилизованными люди не только кинулись наперегонки за рубеж в страны СНГ. Те, кто осталась здесь, не просто подумывают, они ринулись в медицинские организации, легко меняя пол и внося изменения в паспорт. Причем эта статистика удручает! Явление страшное, странное, печальное, постыдное, но одними только запретительными мерами, одним законом о запрете пропаганды ЛГБТ мы радикально ситуацию не изменим. На фоне глобального вызова мы столкнулись с тем, что люди готовы переступить свои внутренние нравственные барьеры. Поэтому сейчас все общественное пространство должно быть этим пронизано», - сказала Останина.
Она возмутилась, что «нетрадиционалы» по-прежнему в центре внимания СМИ, пообещав при этом объяснить молодежи, «что такое хорошо».
«Очень плохо, что "нетрадиционалы" сейчас у нас по-прежнему на экранах центральных СМИ, если и не доминируют, то присутствуют и воспринимаются многими как кумиры и авторитеты. Он себе перекроил и этим бахвалится, а это выставляют, не стесняясь, на центральные новостные сайты, как главный хит дня. Вместо того, чтобы показывать настоящих мужчин, воюющих на СВО, на центральных каналах опять эти веселушки. Я понимаю инициативу Минюста, она сделает смену пола менее популярной. Но это заставляет и нас, депутатов задуматься, что еще мы должны сделать, для того, чтобы воспитать молодежь в духе традиционных ценностей. Мы должны сейчас сказать молодежи, что такое хорошо и что такое плохо и буквой закона, и госполитикой», - заключила собеседница НСН.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», какие сложности возникнут с определением фильмов, нарушающих закон о пропаганде ЛГБТ.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Павел Воля пошутил про уникальность шоу «Вечерний Ургант»
- Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
- СМИ: Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления»
- СМИ: неизвестный квадрокоптер рухнул на территории Московского нефтеперерабатывающего завода
- США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным
- В Москве пролетное строение автомобильного моста на ЗИЛе установлено на постоянные опоры
- Россиянам разрешили жарить шашлыки в городских парках
- СМИ: Киев по просьбе США отложил атаки против России, запланированные на 24 февраля
- Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие всех участников СВО
- Минобороны РФ: около 60 боевиков «Грузинского легиона» ВСУ уничтожены ударом «Искандера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru