«Нормальные или чудовищные?»: Что станет с «Горбатой горой» и «Рокетменом» в России
Ни в одном фильме не говорится, что «геем быть круто», везде это связано с морально-этическими, нравственными и психологическими проблемами, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН предрек сложности с определением фильмов, нарушающих закон о пропаганде ЛГБТ.
Роскомнадзор ранее разъяснил критерии пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в Интернете. По данным «Ведомостей», соответствующий приказ утвержден, сама норма заработает в России с 1 сентября.
«Любой закон не должен допускать двояких толкований, особенно когда это касается литературы, кино и прочего. В этом законе есть странная формулировка типа "создание положительного образа", при этом для вас положительный образ – это одно, а для меня - другое. То, что Борису Хлебникову будет казаться нормальным, то Николаю Бурляеву покажется чудовищным. Вопрос, кто будет решать, положительный образ или нет?» - сказал Шнейдеров.
По его словам, в фильмах о геях прославляются их достижения и качества, а не ориентация.
«Я не припомню ни одного фильма, в котором бы говорилось, что гомосексуализм – это хорошо. Картины, где так или иначе эта тема затрагивается, - что в "Горбатой горе", что в "Рокетмене" или "Богемской рапсодии", я уже не говорю об "Игре в имитацию", - везде это связано с морально-этическими, нравственными и психологическими проблемами. Это положительный образ или отрицательный? Ни в одном фильме не говорится: "Как круто быть геем" именно потому, что гей Элтон Джон или гей Фредди Меркьюри стал великим. Все сравнительные прилагательные, которые упоминаются в этом законе, будут крайне мешать его исполнению. В "Красоте по-американски" их соседи тоже были геи, но они были классные не из-за ориентации, а из-за того, что хорошие ребята, душевные, спортивные и человечные», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы Нина Останина ранее объяснила на пресс-конференции в НСН, что закон о ЛГБТ направлен не на запугивание творческих людей, а должен остудить горячие головы пропагандистов «мерзких зрелищ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru