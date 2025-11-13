В Орловской области из-за атаки ВСУ повреждены дома и машины
Несколько домов и автомобилей повреждены после атаки ВСУ в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, силы ПВО уничтожили в воздухе несколько объектов, осколки попали на территорию жилого сектора.
«Повреждения получили несколько машин, остекления балконов жилых домов и частных домовладений. На данный момент информации о пострадавших нет», - указал Клычков.
Учреждения и объекты инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.
Ранее в Ставропольском крае из-за падения осколков БПЛА произошел пожар в промзоне, напоминает Ura.ru.
