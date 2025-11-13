При пожаре в инфекционной больнице в Саратове пострадали семь человек
Пожар произошел в областной инфекционной больнице Саратова, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным ведомства, 13 ноября в 02.40 в трех лечебных боксах на втором этаже учреждения произошло возгорание. Пожар локализовали.
«В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь», - указали в прокуратуре.
Ведомство уточнило, что пострадали семь человек. Специалисты установят причины и условия, способствовавшие ЧП, оценят соблюдение законодательства о пожарной безопасности и законность действий должностных лиц.
Ранее в Оренбурге произошел пожар в многоквартирном доме, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Пострадал один человек, пишет Ura.ru.
