При пожаре в инфекционной больнице в Саратове пострадали семь человек

Пожар произошел в областной инфекционной больнице Саратова, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, 13 ноября в 02.40 в трех лечебных боксах на втором этаже учреждения произошло возгорание. Пожар локализовали.

«В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь», - указали в прокуратуре.

Ведомство уточнило, что пострадали семь человек. Специалисты установят причины и условия, способствовавшие ЧП, оценят соблюдение законодательства о пожарной безопасности и законность действий должностных лиц.

Ранее в Оренбурге произошел пожар в многоквартирном доме, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Пострадал один человек, пишет Ura.ru.

