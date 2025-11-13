«Ростех» заявил о фейковых новостях про некачественный БПЛА
Госкорпорация «Ростех» заявила об атаке фейковыми новостями о некачественном беспилотнике, якобы разработанном ее предприятиями. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.
Как отметили в «Ростехе», в Сети распространяется видео с ломающимся дроном, при этом утверждается, что аппарат создало одно из предприятий госкорпорации. Однако этот БПЛА был разработан частной компанией, не имеющей отношения к «Ростеху». Дроны от госкорпорации, в частности, барражирующие боеприпасы семейства «КУБ» либо комплексы СКАТ 350, исправно и точно выполняют свои функции.
«Ростех» призвал при работе с информацией в интернете совершить поисковый запрос, «изучить выдачу хотя бы первой страницы», сделать выводы и «воздержаться от публикации глупостей».
Между тем госкорпорация заявила о разработке нового комплекса противодействия БПЛА, который можно крепить к мостам, туннелям, другим сооружениям, пишет Ura.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru