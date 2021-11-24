Депутат Останина отказала в доверии Голиковой и Гинцбургу в вопросе вакцинации
По ее словам, общество в вопросах вакцинации не может доверять заинтересованным в производстве препаратов людям.
Обществу нужны рекомендации специалистов и врачебного сообщества в вопросе вакинации, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Чрезвычайно важно для нас сегодня получить ответы на вопросы, которые у нас есть. При этом не бухгалтер Татьяна Голикова должна нам объяснять, почему нужно вакцинироваться, а это должны делать специалисты. И не глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у которого свои личные интересы в производстве этой вакцины, который получает от этого доходы. Не этому человеку мы должны доверять в этом вопросе. Нам нужны рекомендации врачебного сообщества. Пока никаких рекомендаций и внятной аналитики мы не получили», - рассказала она.
Ранее Останина опровергла информацию о переносе рассмотрения в Думе законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.
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