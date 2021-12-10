Депутат Останина назвала причину высокого коллективного иммунитета в Госдуме
По ее словам, все сотрудники аппарата обязаны представить QR-коды в отдел кадров.
На сегодняшний день все госслужащие Думы, которые приходят на работу, имеют QR-коды о вакцинации, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Депутаты, сотрудники аппарата обязаны были представить QR-код в отдел кадров. Поскольку поименно знают каждого сотрудника и каждого депутата, наверное, сочли возможным исключить эту меру. Наверное, 70% людей, которые работают в Госдуме на должности госслужащих, не оформлены в этом статусе, эти люди пока на работу не выходят, все остальные уже имеют QR-коды», - отметила Останина.
Упираться в повсеместное введение QR-кодов нельзя, нужно разрешать использовать ПЦР-тесты для входа в госучреждения и общественные места, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Олег Нилов.
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