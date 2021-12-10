Депутат Останина: Голикову уговаривали выступить в Госдуме с октября
По ее словам, депутаты готовы вести активный диалог по законопроекту о QR-кодах.
Депутаты хотели бы уточнить в диалоге с Татьяной Голиковой ряд вопросов, связанных с законопроектом о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Мы считаем, что QR-код не лечит, объясните, зачем он нужен, если право на вакцинацию добровольное. В комитете мы вчера обсуждали, депутаты задаются этими же вопросами. Как только мы собрались в Думе, с первого дня приглашаем Голикову, как руководителя координационного штаба, на что каждый раз получаем ответ, что Татьяна Алексеевна готова, но давайте выберем даты. Это политическое иезуитство», - возмутилась депутат.
Ранее Останина рассказала в пресс-центре НСН, каким вопросами члены СПЧ поставили Владимира Путина в тупик.
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