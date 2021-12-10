Депутат Останина: Голикову уговаривали выступить в Госдуме с октября

По ее словам, депутаты готовы вести активный диалог по законопроекту о QR-кодах. 

Депутаты хотели бы уточнить в диалоге с Татьяной Голиковой ряд вопросов, связанных с законопроектом о QR-кодах, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Мы считаем, что QR-код не лечит, объясните, зачем он нужен, если право на вакцинацию добровольное. В комитете мы вчера обсуждали, депутаты задаются этими же вопросами. Как только мы собрались в Думе, с первого дня приглашаем Голикову, как руководителя координационного штаба, на что каждый раз получаем ответ, что Татьяна Алексеевна готова, но давайте выберем даты. Это политическое иезуитство», - возмутилась депутат.

Ранее Останина рассказала в пресс-центре НСН, каким вопросами члены СПЧ поставили Владимира Путина в тупик.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:QR-кодГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры