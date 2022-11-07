Депутат объяснил, почему продолжают приходить повестки в военкомат

По его словам, гражданин должен сам сообщать об изменении своих данных в военный комиссариат, например, о смене места жительства или семейного положения, но «почти все, не делали этого на протяжении долгих лет».

«Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных и человек пойдет домой», - пояснил он.

Депутат добавил, что эту тему «раздувают недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается».

Ранее Картаполов заявил, что в рамках указа о частичной мобилизации было положено набрать 300 тысяч человек, какого-то дополнительного набора граждан на военную службу не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

