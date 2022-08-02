Новость о госпитализации Чубайса вызвала тошноту у Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что информация о болезни Анатолия Чубайса вброс. Ему, как пишет News.ru, показалось сомнительным, что супруга Чубайса рассказала о его состоянии журналистке Ксении Собчак.

«Меня удивило, что вброс пошел через его жену Смирнову, которая не нашла ничего лучше, чем позвонить Собчак. Весь этот путь показывает политизированную, а главное, феноменальную подлость захода, то есть тошнотворность. Итак-то от Чубайса блевать тянет, а вот эта связочка Смирновой и Собчак, ну прям...» — заявил Соловьев.

Анатолий Чубайс был госпитализирован в минувшие выходные в одну из зарубежных клиник с синдромом Гийена-Барре.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что аутоиммунное заболевание может возникнуть после перенесенной инфекции, «это тяжелое заболевание, обязательна реанимация».



