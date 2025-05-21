Депутат Нилов ответил на предложение Мардана «отменить пенсии»
Депутат Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что резонансная идея ведущего «Соловьев Live» Мардана только ухудшит демографическую ситуацию.
Отказ от пенсий приведет к росту напряженности и неопределенности в обществе, что не может способствовать улучшению демографической ситуации, заявил НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил для решения демографической проблемы отменить пенсии: «Вот нарожал себе, воспитал детей — будет тебе, что в старости есть. Нет — сдохнешь». Позже телеведущий сказал, что это была ирония. Нилов подчеркнул, что подобные идеи не обсуждаются в Госдуме.
«У нас журналисты – это творческие люди, они имеют право на свою позицию. Другое дело, что с ними можно не соглашаться. Оценку в итоге ставят зрители или слушатели. Что касается содержательной части, здесь в радикальной форме предложена новая пенсионная система. Я такие подходы не разделяю. В Госдуме эти вопросы не обсуждаются, законопроектов нет. Вы видите, что у нас демографическая яма. Если говорить про содержание детьми своих родителей, у нас фактически так и происходит. У нас солидарная пенсионная система. Вы работаете, работодатель платит за вас взносы, из них платят пенсии действующим пенсионерам. Если лишить пенсий вообще, это создаст только напряжение в обществе. А любая тревожность и неопределенность негативно влияют на демографию. Здесь можно получить обратный эффект. Это очень деликатная и личная тема, надо осторожно», - объяснил он.
Депутат добавил, что в России на пенсию может рассчитывать человек, который вообще не работал, но это нормально для социального государства.
«У нас сегодня, с одной стороны, действует страховая пенсия, которая выплачивается только тем, кто ее заработал. Не имеет значения, есть дети или нет. Если семья многодетная, возникают определенные льготы с точки зрения возраста, государство начисляет баллы за нахождение в отпуске за ребенком. Еще одна категория - военные пенсии, если человек отдавал долг Родине, служил в силовых ведомствах. У нас социальное государство, поэтому неработающий пенсионер не может иметь доход меньше прожиточного минимума. Поэтому в этом случае ему гарантируется выплата прожиточного минимума или доплата. Но возраст на пять лет выше, чем для получателей страховых пенсий. Ты можешь ни одного дня не работать, тебе государство будет платить пенсию, но женщинам с 65 лет, мужчинам – с 70 лет», - рассказал собеседник НСН.
Средний размер социальной пенсии в России на начало 2025 года составил около 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД Китая обвинили США в милитаризации космоса
- Начальник ГИБДД Башкирии призвал брать пример с кабанов
- В Армении захотели продолжить сотрудничество с Россией по всем направлениям
- Китай выразил недовольство и «твердое несогласие» с необоснованными санкциями ЕС
- При взрыве газа в доме в Ставрополе повредились несущие конструкции
- Путин поручил разработать программу восстановления храмов в Курской области
- Выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке
- Египет, Турцию и Таиланд назвали самыми опасными для россиян странами
- Умер четырехкратный чемпион РФ по боксу Александр Шкаликов
- Жителя Татарстана задержали за подготовку диверсии с БПЛА на заводе в Казани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru