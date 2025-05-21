Отказ от пенсий приведет к росту напряженности и неопределенности в обществе, что не может способствовать улучшению демографической ситуации, заявил НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил для решения демографической проблемы отменить пенсии: «Вот нарожал себе, воспитал детей — будет тебе, что в старости есть. Нет — сдохнешь». Позже телеведущий сказал, что это была ирония. Нилов подчеркнул, что подобные идеи не обсуждаются в Госдуме.