СМИ: Пашинян уволит посла в России

По данным СМИ, армянский премьер недоволен работой дипломата, не сумевшего добиться урегулирования напряженных отношений Армении и России, и принял решение отозвать посла.

«Кто заменит Арсеняна, пока не ясно. По нашим данным, на данный момент даже нет конкретной кандидатуры», — отмечается в публикации.

Ранее глава представительства российского МИД во Владикавказе Багир Мамиев сообщал, что РФ и Армения обсуждают открытие консульского отделения республики в столице Северной Осетии, а также генконсульства России в Капане.

