СМИ: Пашинян уволит посла в России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует освободить от должности посла республики в России Гургена Арсеняна. Об этом пишет издание armlur.am со ссылкой на источники.
По данным СМИ, армянский премьер недоволен работой дипломата, не сумевшего добиться урегулирования напряженных отношений Армении и России, и принял решение отозвать посла.
«Кто заменит Арсеняна, пока не ясно. По нашим данным, на данный момент даже нет конкретной кандидатуры», — отмечается в публикации.
Ранее глава представительства российского МИД во Владикавказе Багир Мамиев сообщал, что РФ и Армения обсуждают открытие консульского отделения республики в столице Северной Осетии, а также генконсульства России в Капане.
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