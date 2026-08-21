СМИ: Пашинян уволит посла в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует освободить от должности посла республики в России Гургена Арсеняна. Об этом пишет издание armlur.am со ссылкой на источники.

Пашинян: Армения настроена на развитие отношений с Россией и участие в ЕАЭС

По данным СМИ, армянский премьер недоволен работой дипломата, не сумевшего добиться урегулирования напряженных отношений Армении и России, и принял решение отозвать посла.

«Кто заменит Арсеняна, пока не ясно. По нашим данным, на данный момент даже нет конкретной кандидатуры», — отмечается в публикации.

Ранее глава представительства российского МИД во Владикавказе Багир Мамиев сообщал, что РФ и Армения обсуждают открытие консульского отделения республики в столице Северной Осетии, а также генконсульства России в Капане.

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
ТЕГИ:РоссияПосолНикол ПашинянАрмения

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