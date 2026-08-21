При атаке украинских БПЛА в Пермском крае пострадал мужчина
Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Он отметил, что над краем уничтожили 16 дронов, пишет RT.
«Осколочное ранение получил мужчина, ему оказывается вся необходимая... помощь, он находится в удовлетворительном состоянии», — сообщил Махонин в мессенджере «Макс».
Губернатор также указал, что в ходе атаки получил повреждения один промышленный объект, обошлось без пострадавших.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 325 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе Пермским краем.
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