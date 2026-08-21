При атаке украинских БПЛА в Пермском крае пострадал мужчина

Один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Он отметил, что над краем уничтожили 16 дронов, пишет RT.

«Осколочное ранение получил мужчина, ему оказывается вся необходимая... помощь, он находится в удовлетворительном состоянии», — сообщил Махонин в мессенджере «Макс».

Губернатор также указал, что в ходе атаки получил повреждения один промышленный объект, обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 325 беспилотников ВСУ над регионами России, в том числе Пермским краем.

