Успенская заявила, что отказалась бы спеть дуэтом с Канье Уэстом
21 августа 202609:53
Юлия Савченко
Российская певица Любовь Успенская рассказала, что не желает петь дуэтом с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом артистка заявила РИА Новости.
Отвечая на вопрос о возможной совместной композиции, Успенская указала, что не стала бы записывать песню с рэпером, даже если бы он сам выступил с такой инициативой.
«Я не хочу, да и не нужен мне вообще», - поделилась певица.
Ранее стало известно, что Канье Уэст впервые даст концерты в России. Рэпер выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Радиоточка НСН».
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