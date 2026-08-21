Успенская заявила, что отказалась бы спеть дуэтом с Канье Уэстом

Отвечая на вопрос о возможной совместной композиции, Успенская указала, что не стала бы записывать песню с рэпером, даже если бы он сам выступил с такой инициативой.

«Я не хочу, да и не нужен мне вообще», - поделилась певица.

Ранее стало известно, что Канье Уэст впервые даст концерты в России. Рэпер выступит в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, пишет «Радиоточка НСН».

