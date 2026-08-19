Системно значимые банки России готовы к запуску цифрового рубля с сентября
Все системно значимые российские банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в беседе с РИА Новости.
«Сегодня все 12 системно значимых банков... с 1 сентября готовы дать своим клиентам возможность открывать счета цифровых рублей и проводить операции с ними», - сообщила она.
Бакина уточнила, что эти 12 кредитных организаций обеспечивают более 80% платежного рынка.
Кроме того, доступ граждан к цифровому рублю должны предоставить банки, которые признаны значимыми на рынке платежных услуг. Такой статус есть у девяти организаций, большинство «будут готовы к осени». Однако трем банкам, получившим необходимый статус только в феврале, может понадобиться больше времени для настройки систем, и ЦБ окажет им помощь для завершения подключения до конца года.
Ранее зампредседателя регулятора Зульфия Кахруманова сообщила, что эксперимент с открытием кошельков для цифровых рублей в банках запустят ближе к 2029 году, пишет 360.ru.
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