Депутат Нилов предложил разрешить страховщикам требовать плату за ущерб из-за дорог
Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил передать бремя по взысканию с госорганов страховых выплат за вред, причиненный здоровью или автомобилю из-за состояния дороги, с пострадавшего на страховую компанию. Парламентарий внесет соответствующий законопроект на рассмотрение палаты, передает ТАСС.
Нилов предлагает внести изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта. Новая норма предусматривает перенос обязанности взыскания средств с органов местного самоуправления с пострадавшего, который заключил договор обязательного страхования, на его страховщика, пишет «Свободная пресса». Сейчас автовладельцам приходится самим требовать с государства возмещение в случае получения вреда жизни, здоровью либо имуществу на дороге.
Депутат считает, что инициатива повысит уровень доверия к этому виду страхования и обеспечит дополнительную защищенность автомобилистов.
«Принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний в связи с тем, что выплаченные ... компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда», — подчеркнул Нилов.
Ранее глава комитета по труду предложил ввести «гибридный» полис ОСАГО, владелец которого сможет застраховать автогражданскую ответственность и обезопасить себя от риска не получить компенсацию ущерба в ДТП, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru