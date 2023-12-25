Депутат Нилов предложил разрешить страховщикам требовать плату за ущерб из-за дорог

Нилов предлагает внести изменения в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта. Новая норма предусматривает перенос обязанности взыскания средств с органов местного самоуправления с пострадавшего, который заключил договор обязательного страхования, на его страховщика, пишет «Свободная пресса». Сейчас автовладельцам приходится самим требовать с государства возмещение в случае получения вреда жизни, здоровью либо имуществу на дороге.

Депутат считает, что инициатива повысит уровень доверия к этому виду страхования и обеспечит дополнительную защищенность автомобилистов.

«Принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний в связи с тем, что выплаченные ... компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда», — подчеркнул Нилов.

Ранее глава комитета по труду предложил ввести «гибридный» полис ОСАГО, владелец которого сможет застраховать автогражданскую ответственность и обезопасить себя от риска не получить компенсацию ущерба в ДТП, напоминает RT.

