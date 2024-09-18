Депутат Нилов предложил отправлять стрелков и гонщиков на работы в Курскую область

Устраивающих опасные гонки или стрельбу нарушителей порядка необходимо направлять в опасные регионы страны на принудительные работы. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов в интервью NEWS.ru, комментируя конфликт со стрельбой у головного офиса Wildberries в Москве.

Дорого и бессмысленно: Красные лампочки не остановят водителей-нарушителей

По его словам, подобные ситуации происходят по всей стране, и такая мера будет уместной в условиях СВО. Нилов предложил создавать отряды из нарушивших закон соотечественников для принудительных работ, например, в Курской области, в которой российская армия сражается с силами ВСУ.

По мнению парламентария, подчас правоохранительная система относится к «беспредельщикам» слишком мягко. Если же данная мера будет введена, убежден Нилов, подобных происшествий в России станет значительно меньше.

Ранее сообщалось, что нарушителей ПДД будут искать в Вологодской области с помощью дронов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:НаказаниеПреступленияОлег НиловДепутатГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры