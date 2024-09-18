Депутат Нилов предложил отправлять стрелков и гонщиков на работы в Курскую область
Устраивающих опасные гонки или стрельбу нарушителей порядка необходимо направлять в опасные регионы страны на принудительные работы. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов в интервью NEWS.ru, комментируя конфликт со стрельбой у головного офиса Wildberries в Москве.
По его словам, подобные ситуации происходят по всей стране, и такая мера будет уместной в условиях СВО. Нилов предложил создавать отряды из нарушивших закон соотечественников для принудительных работ, например, в Курской области, в которой российская армия сражается с силами ВСУ.
По мнению парламентария, подчас правоохранительная система относится к «беспредельщикам» слишком мягко. Если же данная мера будет введена, убежден Нилов, подобных происшествий в России станет значительно меньше.
Ранее сообщалось, что нарушителей ПДД будут искать в Вологодской области с помощью дронов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru