Депутат Нилов предложил отправлять стрелков и гонщиков на работы в Курскую область

По его словам, подобные ситуации происходят по всей стране, и такая мера будет уместной в условиях СВО. Нилов предложил создавать отряды из нарушивших закон соотечественников для принудительных работ, например, в Курской области, в которой российская армия сражается с силами ВСУ.

По мнению парламентария, подчас правоохранительная система относится к «беспредельщикам» слишком мягко. Если же данная мера будет введена, убежден Нилов, подобных происшествий в России станет значительно меньше.

Ранее сообщалось, что нарушителей ПДД будут искать в Вологодской области с помощью дронов.

