Нарушителей ПДД в Вологодской области будут искать с помощью дронов

С помощью беспилотников будут искать нарушителей правил дорожного движения в Вологодской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«В целях фиксации выезда на полосу встречного движения и на обочину, нарушения рядности и других требований дорожной разметки будет применяться новый инструмент – квадрокоптер. Специалист для работы с ним обучен», - отметили в правительстве

В правительстве отметили, что основными причинами ДТП в регионе являются несоответствие скорости дорожным условиям, обгон с выездом на встречную полосу, а также нарушение ПДД пешеходами.

Ранее начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков заявил, что чаще всего к ДТП с погибшими и пострадавшими приводило несоблюдение дистанции. По его словам, в ТОП-3 также вошли несоблюдение очередности проезда (18%) и нарушение правила проезда пешеходных переходов (14%), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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