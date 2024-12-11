Депутат Немкин: В Госдуму в четверг внесут проект о маркировке игр по содержанию
В Госдуму в четверг внесут проект, которым вводится маркировка игр по их содержанию, сообщил один из авторов проекта, член думского комитета по информполитике Антон Немкин.
По его словам, маркировка должна включать четкие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцен употребления наркотиков и алкоголя.
Вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди, отметил Немкин в беседе с РИА Новости.
Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Накануне независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что никакое прокатное удостоверение не остановит распространение видеоигр в России, кто захочет поиграть - поиграет.
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