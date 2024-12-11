Депутат Немкин: В Госдуму в четверг внесут проект о маркировке игр по содержанию

По его словам, маркировка должна включать четкие возрастные категории и описание ключевых элементов игры, таких как уровень насилия, наличие нецензурной лексики или сцен употребления наркотиков и алкоголя.



Вышеуказанные маркировки по типу контента будут распространяться еще и на взрослых, среди которых также присутствуют чувствительные категории граждан - например, пожилые люди, отметил Немкин в беседе с РИА Новости.

Первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее заявила, что на компьютерные игры, распространяющиеся в России, необходимо выдавать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Накануне независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что никакое прокатное удостоверение не остановит распространение видеоигр в России, кто захочет поиграть - поиграет.

