Депутат назвала приглашенную на заседание общественницу «курицей»
Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике законодательного собрания Карелии Галина Гореликова в своих соцсетях извинилась за то, что назвала «курицей» приглашенную на заседание председателя КРОО «Заонежье» Валентину Сукотову.
Инцидент произошёл перед началом заседания комитета. Гореликова обозвала общественницу после того, как та, по незнанию, села на место кого-то из депутатов. Это попало на видео, которым поделился депутат Петросовета Андрей Рогалевич, и вызвало резонанс в обществе.
По словам Гореликовой, она понимает реакцию граждан и не намерена себя оправдывать. При этом она отметила, что «не ожидала от себя такого».
«Считаю, что такие выражения неприемлемы. Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть», - заключила Гореликова.
Ранее чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, который назвал пострадавших от паводка в Омске «клоунами», уволили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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