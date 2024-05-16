Депутат назвала приглашенную на заседание общественницу «курицей»

Инцидент произошёл перед началом заседания комитета. Гореликова обозвала общественницу после того, как та, по незнанию, села на место кого-то из депутатов. Это попало на видео, которым поделился депутат Петросовета Андрей Рогалевич, и вызвало резонанс в обществе.

По словам Гореликовой, она понимает реакцию граждан и не намерена себя оправдывать. При этом она отметила, что «не ожидала от себя такого».

«Считаю, что такие выражения неприемлемы. Приношу свои извинения всем, кого они могли обидеть», - заключила Гореликова.

Ранее чиновника правительства Омской области Степана Огорелкова, который назвал пострадавших от паводка в Омске «клоунами», уволили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

