Депутат назвал условие исчезновения пробок в Подмосковье

По его словам, если граждане сделают выбор не в пользу личного автомобиля, а в пользу общественного транспорта, проблема с пробками решится.

«Для того, чтобы они этот выбор сделали, транспорт должен быть комфортным, доступным, должен чётко следовать таймингу», — подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».

Толмачев отметил, что в Подмосковье запланировано обновление автопарка, электричек и поездов.

