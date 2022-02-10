Депутат назвал условие исчезновения пробок в Подмосковье

Комфортный общественный транспорт поможет решить проблему с пробками в Московской области. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв.

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По его словам, если граждане сделают выбор не в пользу личного автомобиля, а в пользу общественного транспорта, проблема с пробками решится.

«Для того, чтобы они этот выбор сделали, транспорт должен быть комфортным, доступным, должен чётко следовать таймингу», — подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».

Толмачев отметил, что в Подмосковье запланировано обновление автопарка, электричек и поездов.

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ТЕГИ:ПробкиПодмосковье
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