Депутат назвал условие исчезновения пробок в Подмосковье
Комфортный общественный транспорт поможет решить проблему с пробками в Московской области. Таким мнением поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв.
По его словам, если граждане сделают выбор не в пользу личного автомобиля, а в пользу общественного транспорта, проблема с пробками решится.
«Для того, чтобы они этот выбор сделали, транспорт должен быть комфортным, доступным, должен чётко следовать таймингу», — подчеркнул депутат в беседе с «Радио 1».
Толмачев отметил, что в Подмосковье запланировано обновление автопарка, электричек и поездов.
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