Программа «Долой глупые пробки» в Лобне сократила время на проезд по городу
Жители Лобни стали ежедневно тратить вдвое меньше времени для проезда по городу в час пик, а пешеходам вместо 2,5 минут нужно подождать на светофоре всего одну благодаря программе «Долой глупые пробки». Об этом сообщает «Радио 1».
Проект стартовал в нынешнем году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. С момента запуска программы на областных дорогах ликвидировали уже более 160 пробок – 80% от годового плана работ. До конца года разгрузят как минимум еще 40 участков, которые определили сами жители региона на портале «Добродел». Лобня стала пилотным округом для программы: по мнению жителей города, самой большой проблемой здесь были пробки.
«Пилотный проект в Лобне помог снять негатив, когда город зажат, с одной стороны, железнодорожным переездом, с другой – реконструкцией в районе аэропорта Шереметьево. И к этому добавлялись светофоры, из-за которых жители, чтобы проехать через город, тратили от 45 минут до часа. Сейчас по городу стало передвигаться комфортнее», — рассказал начальник управления Минтранса Виктор Щулепников.
Кроме того, в будущем при открытии северного обхода Лобни «полностью поменяются все транспортные потоки», но интеллектуальная система управления поможет решить возникающие сложности: в зависимости от трафика светофор будет самостоятельно переключаться.
Один из участков, где ликвидировали «глупые пробки» – пересечение Шереметьевского шоссе, Краснополянского проезда и улицы Ленина. Также от заторов избавились на пересечении Букинского шоссе и Батарейной улицы. Как объяснил технический директор ООО «Спецдорпроект» Константин Антонович, в дорожное полотно вмонтировали индуктивные петлевые детекторы, с помощью которых умная система может определить плотность потока и тип автомобиля.
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