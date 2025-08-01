Футболиста ПСЖ Хакими могут приговорить к 15 годам за изнасилование

Прокуратура Нантера направила в уголовный суд департамента О-де-Сен ходатайство о предъявлении обвинения защитнику клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно изданию, прокуроры подписали обвинительное заключение 1 августа. Теперь судья должен либо утвердить, либо отклонить его. В случае признания вины Хакими может грозить до 15 лет лишения свободы.