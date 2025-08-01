Футболиста ПСЖ Хакими могут приговорить к 15 годам за изнасилование

Прокуратура Нантера направила в уголовный суд департамента О-де-Сен ходатайство о предъявлении обвинения защитнику клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Марокко Ашрафу Хакими по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно изданию, прокуроры подписали обвинительное заключение 1 августа. Теперь судья должен либо утвердить, либо отклонить его. В случае признания вины Хакими может грозить до 15 лет лишения свободы.

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По данным французской прессы, инцидент произошел в феврале 2023 года. В полицию обратилась 24-летняя женщина, заявив, что футболист совершил «проникновение пальцами» против ее воли. Несмотря на отказ пострадавшей писать заявление, полицейские передали информацию в прокуратуру, которая впоследствии открыла расследование.

Хакими отверг обвинения, а руководство ПСЖ публично выразило поддержку своему игроку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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