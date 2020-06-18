Депутат Мосгордумы Титов: После санитарной вырубки в Зеленограде появится молодой лес
После санитарной вырубки лесов под Зеленоградом будет посажен новый, молодой лес. С таким заявлением выступил член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов. Он подчеркнул, что санитарная рубка леса вокруг Зеленограда проходит интенсивно, идет уже около пяти лет. Эта тема, по словам парламентария, волнует всех горожан. В связи с этим появляются группы в соцсетях и активисты.
Депутат отметил, что начал заниматься этой темой два месяца назад. А для тоо, чтобы разъяснить ситуацию, он направил письмо губернатору Московской области. По словам Титова, он получил ответ от главного лесничего из министерства природопользования Московской области. В нём утверждалось, что там действительно идет плановая вырубка с последующей посадкой новых лесов. Вырубка связана с тем, что большая часть деревьев съедена короедом. И для того, чтобы посадить новый лес, необходимо вырубить весь старый.
Между тем, ранее НСН писала, что в Смоленской области местные жители высадили деревья в знак памяти о захоронениях времен Великой Отечественной Войны, которые находятся рядом с будущим мемориальным садом. Об этом сообщают организаторы акции "Сад памяти".
Сотрудники Кармановского лесничества разбили сад в форме пятиконечной звезды. Подобные сады, имеющие особую форму, называют геоглифы. Они также созданы на территории Белгородской, Липецкой, Калужской и Ивановской областей. Как сообщают сотрудники лесничества, в октябре 1941 года на территории Кармановского (ныне Гагаринского района) Смоленской области был собран партизанский отряд, который находился в Павловском лесничестве. В отряд входили лесники Петр Иванович Александров и Петр Васильевич Кутузов.
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