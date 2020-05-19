В Новосибирской области отметили прогресс в восстановлении лесов

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области отметили нерешённость некоторых вопросов по лесному хозяйству по итогам отчета о развитии лесного хозяйства региона за 2019 год. Документ представил народным избранникам министр природных ресурсов и лесного хозяйства области Андрей Даниленко на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям.

Как следует из доклада, в плане сохранения лесов достигнут значительный прогресс - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на территории региона составляет почти 223%. Среди прочего, закуплена специализированная лесопожарная и лесохозяйственная техника для лесхозов на сумму более 84 миллионов рублей. Все мероприятия по противопожарному обустройству лесов в Новосибирской области выполнены на 100% и даже более.

Согласно статистике, за пожароопасный сезон 2019 года произошло 402 лесных пожара на общей площади около 2118 га. Средняя площадь одного возгорания в лесу составила 5,3 га. Причём все очаги были потушены уже в день обнаружения. Это позволило не допустить крупных лесных пожаров. За год выявлено было выявлено 224 случая незаконной рубки леса, ущерб оценивается почти в 120 миллионов рублей. Кроме того, проведены мероприятия по уничтожению насекомых – вредителей.

Депутаты указали министру на проблемные вопросы. Так, заместитель председателя профильного комитета Денис Субботин напомнил о необходимости предоставить карту лесопользования Караканского бора. Она до сих пор не сделана, хотя срок нынешнего созыва Заксобрания уже заканчивается.

Другой вопрос касался вырубки лесов. Акционерное общество «Региональные электрические сети» проводит вырубку леса рамках прохождения ЛЭП. Однако стволы, спиленные 2- 3 месяца назад, до сих пор не убраны. Депутаты обратили внимание, что неубранная древесина потенциально пожароопасна, ситуацию обостряет близость к населенным пунктам.

Депутаты Законодетельного собрания также поставили вопрос о перспективах организации глубокой переработки заготавливаемого леса. Заместитель Губернатора региона Вячеслав Ярманов сообщил, что такая работа идет. Поставлена задача создать инвестиционный климат для привлечения предприятий по глубокой переработки сосны, березы и осины.

Решением заседания комитета доклад был принят к сведению.

