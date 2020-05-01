В Смоленской области высадили лес в память о погибших в ВОВ

В четверг 30 апреля в Смоленской области местные жители высадили деревья в знак памяти о захоронениях времен Великой Отечественной Войны, которые находятся рядом с будущим мемориальным садом. Об этом сообщают организаторы акции "Сад памяти".



Сотрудники Кармановского лесничества произвели высадку деревьев рядом с деревней Петушки Гагаринского района Смоленской области. Сад разбит в форме пятиконечной звезды. Подобные сады, имеющие особую форму, называют геоглифы, в Смоленской области разбили все 26 существующих в регионе лесничеств. Сады-геоглифы также создали на территории Белгородской, Липецкой, Калужской и Ивановской областей. Как сообщают сотрудники лесничества, в октябре 1941 года на территории Кармановского (ныне Гагаринского района) Смоленской области был собран партизанский отряд, который находился в Павловском лесничестве. В отряд входили лесники Петр Иванович Александров и Петр Васильевич Кутузов.

"Сад памяти" - международная акция, в рамках которой планируется посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы мероприятия - организация "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Всего высажено уже около 14 млн деревьев. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране все мероприятия проходят с минимальным количеством участников.