Депутат Мосгордумы: Строгие меры самоизоляции помогли не распространиться коронавирусу в пансионате №31
Соблюдение строгих мер обязательной самоизоляции помогло не распространиться COVID-19 на территории московского пансионата для ветеранов труда №31. Об этом рассказала член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина, пишет АГН Москва.
По её словам, примерно три недели назад руководством и персоналом пансионата №31 было принято решение не покидать его территорию – они располагаются там в специальных комнатах. Их контакты минимизированы.
Метлина подчеркнула, что всего на территории ее избирательного округа – Коньково, Теплый Стан – находятся три городских пансионата для пожилых людей. Один из них не только для пожилых москвичей, но и для людей с инвалидностью.
Депутат добавила, что «неповторение итальянского сценария - это огромная заслуга и департамента здравоохранения, а также своевременные и самоотверженные действия самих сотрудников этих учреждений».
Между тем, реальное число инфицированных коронавирусом в Москве может составлять приблизительно 2-2,5% населения – в общей сложности, около 300 тысяч человек. Об этом заявил мэр столицы Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
Таким образом, по словам градоначальника, больных в городе больше официально зарегистрированных. Как уточнил Собянин, оценка сделана на основе скрининговых исследований. На сегодня в Москве подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом.
Сергей Собянин также констатировал, что выявляемость случаев заражения коронавирусом в Москве выше, чем, например, в Нью-Йорке, подчеркивает РИА ФАН.
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