Депутат Мосгордумы: Строгие меры самоизоляции помогли не распространиться коронавирусу в пансионате №31

Соблюдение строгих мер обязательной самоизоляции помогло не распространиться COVID-19 на территории московского пансионата для ветеранов труда №31. Об этом рассказала член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Наталия Метлина, пишет АГН Москва.

По её словам, примерно три недели назад руководством и персоналом пансионата №31 было принято решение не покидать его территорию – они располагаются там в специальных комнатах. Их контакты минимизированы.

Метлина подчеркнула, что всего на территории ее избирательного округа – Коньково, Теплый Стан – находятся три городских пансионата для пожилых людей. Один из них не только для пожилых москвичей, но и для людей с инвалидностью.

Депутат добавила, что «неповторение итальянского сценария - это огромная заслуга и департамента здравоохранения, а также своевременные и самоотверженные действия самих сотрудников этих учреждений».