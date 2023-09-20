Депутат Мосгордумы Стебенкова: Вакцина от гриппа эффективна против COVID-19

Как отметила парламентарий, новый штамм COVID-19 «пирола» не так опасен, как его предшественники. По словам Стебенковой, «ослабленный» вариант напоминает аденовирусную инфекцию и требует обычных мер предосторожности, какие применяют при ОРЗ или гриппе.

«Я считаю, что было бы очень полезно всем привиться четырехвалентной вакциной против гриппа, которая сейчас есть везде у нас — во всех поликлиниках, она городом закуплена. Она даст перекрестный иммунитет», — заявила депутат, подчеркнув, что препарат «сработает хорошо» и против коронавируса.

Кроме того, Стебенкова посоветовала на фоне роста заболеваемости принимать витамины и тепло одеваться.

Между тем профессор МГУ имени Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский назвал штамм «пирола» заразным, но не опасным, пишет RT.

