Депутат Мосгордумы: С начала пандемии более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации

Более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации, благодаря проекту «Дневной стационар 2.0» при Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного департамента здравоохранения. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы, директор Научно-практического центра детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы Татьяна Батышева.

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«На сегодняшний день более 600 детей уже пролечены с помощью удаленных технологий и более 300 детей сейчас находятся в процессе реабилитации в онлайн-стационаре», - сказала Татьяна Батышева, отметив, что с каждым пациентом ежедневно работает мультидисциплинарная команда под руководством лечащего врача.

Проект «Дневной стационар 2.0» создан на базе нашего Научно-практического центра совместно с НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Проект дает возможности для лечения пациентов в удаленном формате.
«Это и неврологи, и ортопеды, и психологи, и логопеды, и многие другие специалисты, в чьей помощи нуждаются наши дети. Маленькие пациенты занимаются спортом, арт-терапией и даже дистанционной хореографией. Также создана онлайн-библиотека для родителей. Для проведения реабилитационных консультаций, процедур, занятий задействовано более 35 междисциплинарных бригад, каждая из которых включает как минимум шесть специалистов», - пояснила депутат Мосгордумы.

Депутат Мосгордумы добавила, что в Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного разрабатывают проект по реабилитации детей, перенесших коронавирусную инфекцию. «Изучаем все возможные последствия болезни для проведения необходимой полноценной реабилитации», - заключила она.

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ФОТО: ММХ
ТЕГИ:ДетиМосква
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