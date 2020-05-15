Депутат Мосгордумы: С начала пандемии более 600 детей завершили курс цифровой реабилитации

«На сегодняшний день более 600 детей уже пролечены с помощью удаленных технологий и более 300 детей сейчас находятся в процессе реабилитации в онлайн-стационаре», - сказала Татьяна Батышева, отметив, что с каждым пациентом ежедневно работает мультидисциплинарная команда под руководством лечащего врача.

Проект «Дневной стационар 2.0» создан на базе нашего Научно-практического центра совместно с НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Проект дает возможности для лечения пациентов в удаленном формате.

«Это и неврологи, и ортопеды, и психологи, и логопеды, и многие другие специалисты, в чьей помощи нуждаются наши дети. Маленькие пациенты занимаются спортом, арт-терапией и даже дистанционной хореографией. Также создана онлайн-библиотека для родителей. Для проведения реабилитационных консультаций, процедур, занятий задействовано более 35 междисциплинарных бригад, каждая из которых включает как минимум шесть специалистов», - пояснила депутат Мосгордумы.



Депутат Мосгордумы добавила, что в Научно-практическом центре детской психоневрологии столичного разрабатывают проект по реабилитации детей, перенесших коронавирусную инфекцию. «Изучаем все возможные последствия болезни для проведения необходимой полноценной реабилитации», - заключила она.

