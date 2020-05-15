В начала режима самоизоляции в Подмосковье погибли около 30 детей
С начала года в Подмосковье погибли более 60 детей, половина этих смертей зафиксирована во время действия режима самоизоляции. Как сообщает РИАМО, такие цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Отмечается, что предоставленная статистика касается детской смертности, произошедшей в результате различных несчастных случаев.
Кроме того, уполномоченная по правам ребенка в Московской области добавила, что в регионе каждую неделю из дома в неизвестном направлении уходят в среднем около 13 детей.
Ранее НСН писала, что за время действия режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции, на московскую «горячую линию» для оказания психологической помощи поступило более 15 тысяч обращений. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
При этом, сенатор заявила о необходимости создания подобных «горячих линий» в каждом регионе России. По её словам, самоизоляция является беспрецедентной мерой, которая привела к нарушению ритма жизни людей.
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