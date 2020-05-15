В начала режима самоизоляции в Подмосковье погибли около 30 детей

С начала года в Подмосковье погибли более 60 детей, половина этих смертей зафиксирована во время действия режима самоизоляции. Как сообщает РИАМО, такие цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Отмечается, что предоставленная статистика касается детской смертности, произошедшей в результате различных несчастных случаев.

Кроме того, уполномоченная по правам ребенка в Московской области добавила, что в регионе каждую неделю из дома в неизвестном направлении уходят в среднем около 13 детей.