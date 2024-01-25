Депутат Мосгордумы Рыжков попросил о сложении полномочий

Путин призвал рожать детей пораньше, чтобы обеспечить рост населения страны В 17-ти детских садах Ростовской области выявили корь Значительное число студентов хотели бы активно участвовать в развитии страны и своих регионов Лолита Милявская рассказала, что больше не интересуется шоу-бизнесом Актер Юрий Стоянов считает, что в сказках россияне ищут свет и добро