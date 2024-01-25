Депутат Мосгордумы Рыжков попросил о сложении полномочий
Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Владимир Рыжков подал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщается на официальном сайте столичного парламента.
В заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы подчеркивается, что парламент одобрил уход политика.
Рыжков был избран депутатом законодательного органа VII созыва 19 сентября 2021 года. Он представлял районы Гагаринский, Ломоносовский, Академический и часть района Проспект Вернадского.
Ранее о решении досрочно сложить полномочия сообщал депутат Госдумы от КПРФ Владимир Блоцкий. Он продолжил работу с партией и фракцией, однако покинул Госдуму, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru