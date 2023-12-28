Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что глава областного центра Анатолий Локоть уходит в отставку, сообщает ТАСС.

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По его словам, экс-мэр Новосибирска покидает свой пост, так как получил новое предложение о работе, подразумевающей «выполнение общегосударственных задач».

«Локоть уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», - отметил он.

Травников добавил, что временно исполняющим обязанности главы Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.

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ФОТО: РИА Новости
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