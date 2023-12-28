Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покидает свой пост

По его словам, экс-мэр Новосибирска покидает свой пост, так как получил новое предложение о работе, подразумевающей «выполнение общегосударственных задач».

«Локоть уходит сейчас в очередной отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», - отметил он.

Травников добавил, что временно исполняющим обязанности главы Новосибирска назначен вице-мэр Олег Клемешов.

Ранее в КПРФ заявили, что самый богатый депутат Госдумы по итогам прошлого года Владимир Блоцкий по собственному желанию сложит с себя полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».