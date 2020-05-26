Депутат Мосгордумы призвал во время пандемии уделять больше внимания реальному производству
В условиях кризиса, который вызван пандемией коронавируса, особое внимание следует уделять производственной сфере. Такую точку зрения высказал депутат Мосгордумы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов. Он подчеркнул, что Зеленоград является центром промышленных и информационных технологий, в котором сконцентрировано большое количество специалистов самых высоких квалификаций.
Кроме того, Андрей Титов заявил, что в столичном регионе для поддержки бизнеса делается уже немало, и есть надежда на то, что объём и адреса поддержки могут быть расширены. Это, как считает парламентарий, позволит не только сохранить имеющиеся рабочие места и предприятия, но и создать новые.
Добавим, Андрей Титов, который более 25 лет работает в промышленности, полагает, что в настоящий момент следует уделять больше внимания реальному производству, которое не может работать дистанционно.
Ранее НСН писала, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу восстановится после пандемии коронавируса.
«Прежде всего, существенно снижать регулирование. Нужно больше свободы», - сказал Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН поддержал инициативу Алексея Кудрина, отметив, что только малый бизнес сможет оперативно создать на рынке достаточное количество рабочих мест.
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