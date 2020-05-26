СМИ: Минэкономразвития предлагает расширить круг получателей господдержки
В Минэкономразвития предложили способ расширить государственную поддержку для предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19, на 200 тысяч фирм. Об этом пишет РБК, ссылаясь письмо, направленное ведомством на имя премьер-министра Михаилу Мишустину.
В его тексте глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает на то, что многие пострадавшие организации не смогли попасть в перечень для получения господдержки.
Это связано с тем, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.
Из-за этого Минэкономразвития предлагает дать возможность таким компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности – для того, чтобы можно было получить поддержку от государства. По предварительным подсчетам, эта мера расширит список получателей более чем на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, подчеркивает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что большинство предпринимателей (75%) предвидит ухудшение экономической ситуации в ближайшем будущем, а в числе наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса называют ресторанную отрасль (82,9%) и индустрию моды и красоты (61,6%). Об этом свидетельствуют результаты опроса представителей малого и среднего бизнеса от разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Также выяснилось, что большинство бизнесменов не надеется на помощь государства (83%), рассчитывая только на себя.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН заявил, что результаты опроса о самых пострадавших отраслях соответствуют общей реальной картине: по его словам, «лежит» вся сфера услуг. Главной проблемой в этой ситуации он назвал неэффективную систему государственной поддержки.
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