СМИ: Минэкономразвития предлагает расширить круг получателей господдержки

В Минэкономразвития предложили способ расширить государственную поддержку для предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19, на 200 тысяч фирм. Об этом пишет РБК, ссылаясь письмо, направленное ведомством на имя премьер-министра Михаилу Мишустину.

В его тексте глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает на то, что многие пострадавшие организации не смогли попасть в перечень для получения господдержки.

Это связано с тем, что код ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) как основной вид деятельности не соответствует виду реально осуществляемой деятельности.

Из-за этого Минэкономразвития предлагает дать возможность таким компаниям до 1 июля уточнить код основного вида деятельности – для того, чтобы можно было получить поддержку от государства. По предварительным подсчетам, эта мера расширит список получателей более чем на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, подчеркивает Газета.ру.