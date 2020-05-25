Омбудсмен: Только малый бизнес спасёт от социальных взрывов

«Эти предложения абсолютно разумны. Малый бизнес – один из главных секторов, который может сейчас оперативно снять напряжение в обществе. Особенно в части занятости и социальных проблем. Пандемия меняет сегодня структуру рынка труда и экономики. Огромное количество безработных людей появляется на рынке и быстро создать для них рабочие места может только малый бизнес», - сказал омбудсмен.

При этом он также отметил, что пандемия помогла обратить внимание на значимость малого бизнеса для экономики страны.

«Это всё очевидные решения, и Кудрин, как здравый человек, понимает, что деваться некуда и надо заниматься этим сектором, потому что нет других удочек и решений, которые смогут нас увести от социальных взрывов. С другой стороны, очень горько, что в то время, когда он раньше был министром финансов, он этого не слышал. Получается, что чтобы люди понимали правильные приоритеты в экономике, нужно проходить через такие испытания, но хорошо, что они приводят к позитивным изменениям в сознании столь уважаемых людей. Это радостная новость», - добавил Виктор Ермаков.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что после постепенной отмены карантина вся российская экономика окажется в состоянии депрессии, и Москве придётся сложнее, чем регионам.

«Существует представление о том, что экономический кризис — это просто бедствие, как плохая погода: переждали — пошли дальше. На самом деле это набор изменений, которые необходимо произвести. Поэтому ожидать восстановления российской экономики в прежнем виде я бы не стал», - сообщил экономист.

