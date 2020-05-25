Омбудсмен: Только малый бизнес спасёт от социальных взрывов
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН отметил, что пандемия расставила приоритеты экономике, обратив внимание на малый бизнес.
Глава счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу восстановится после пандемии коронавируса. По его словам, этому сектору необходимо дать больше свободы и снизить госрегулирование. «Прежде всего, существенно снижать регулирование. Нужно больше свободы», - сказал Кудрин в интервью газете «Коммерсантъ».
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН поддержал инициативу Алексея Кудрина, отметив, что только малый бизнес сможет оперативно создать на рынке достаточное количество рабочих мест.
«Эти предложения абсолютно разумны. Малый бизнес – один из главных секторов, который может сейчас оперативно снять напряжение в обществе. Особенно в части занятости и социальных проблем. Пандемия меняет сегодня структуру рынка труда и экономики. Огромное количество безработных людей появляется на рынке и быстро создать для них рабочие места может только малый бизнес», - сказал омбудсмен.
При этом он также отметил, что пандемия помогла обратить внимание на значимость малого бизнеса для экономики страны.
«Это всё очевидные решения, и Кудрин, как здравый человек, понимает, что деваться некуда и надо заниматься этим сектором, потому что нет других удочек и решений, которые смогут нас увести от социальных взрывов. С другой стороны, очень горько, что в то время, когда он раньше был министром финансов, он этого не слышал. Получается, что чтобы люди понимали правильные приоритеты в экономике, нужно проходить через такие испытания, но хорошо, что они приводят к позитивным изменениям в сознании столь уважаемых людей. Это радостная новость», - добавил Виктор Ермаков.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что после постепенной отмены карантина вся российская экономика окажется в состоянии депрессии, и Москве придётся сложнее, чем регионам.
«Существует представление о том, что экономический кризис — это просто бедствие, как плохая погода: переждали — пошли дальше. На самом деле это набор изменений, которые необходимо произвести. Поэтому ожидать восстановления российской экономики в прежнем виде я бы не стал», - сообщил экономист.
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