Депутат Мосгордумы: Столичные больницы увеличивают объем оказания плановой медпомощи

В столице наблюдается значительное увеличение объемов оказания плановой медицинской помощи, таким образом Москва постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом заявила главврач городской клинической больницы имени Виноградова, член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова, пишет АГН Москва.

Она подчеркнула, что, несмотря на пандемию коронавируса, в мегаполисе на 30% вырос объем оказанной высокотехнологичной онкологической медпомощи. Парламентарий отметила, что 12 высокотехнологичных клиник обслуживали пациентов с диагнозами, которые требуют срочного вмешательства, а также продолжалось оказание плановой помощи пациентам с онкологическими и неврологическими диагнозами.

Кроме того, по словам Ольги Шараповой, направление на лечение в больницу пациентам будут выдавать не только в поликлиниках, но и в любом из консультационно-диагностических отделений многопрофильных клиник. Каждому пациенту при госпитализации проведут полный комплекс исследований на COVID-19, все анализы и обследования будут проводиться бесплатно.