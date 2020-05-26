Депутат Мосгордумы: Столичные больницы увеличивают объем оказания плановой медпомощи
В столице наблюдается значительное увеличение объемов оказания плановой медицинской помощи, таким образом Москва постепенно возвращается к нормальной жизни. Об этом заявила главврач городской клинической больницы имени Виноградова, член комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова, пишет АГН Москва.
Она подчеркнула, что, несмотря на пандемию коронавируса, в мегаполисе на 30% вырос объем оказанной высокотехнологичной онкологической медпомощи. Парламентарий отметила, что 12 высокотехнологичных клиник обслуживали пациентов с диагнозами, которые требуют срочного вмешательства, а также продолжалось оказание плановой помощи пациентам с онкологическими и неврологическими диагнозами.
Кроме того, по словам Ольги Шараповой, направление на лечение в больницу пациентам будут выдавать не только в поликлиниках, но и в любом из консультационно-диагностических отделений многопрофильных клиник. Каждому пациенту при госпитализации проведут полный комплекс исследований на COVID-19, все анализы и обследования будут проводиться бесплатно.
Ранее НСН писала, что за минувшие сутки в России после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны рекордные 12 331 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В общей сложности в нашей стране выздоровели 131 129 человек.
В частности, в Москве выписаны 8 033 человека, в Дагестане - 456, а в Подмосковье – 244.
При этом, число случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 8 915. Таким образом число инфицированных в стране составило 362 342 человека, отмечает RT.
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