За сутки в Москве от COVID-19 вылечилось рекордное количество человек

«Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619», - сказала она, отметив, что власти рассчитывают на сохранение позитивной динамики по выздоравливаемости.



Ракова добавила, что после лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента вируса. При этом выздоровевшим москвичам предлагается стать донорами плазмы — за сдачу материала им положены выплаты до 5 тысяч рублей.



Всего в России за сутки выявили 8915 новых случаев заражения, общее число превысило 362 тысячи человек. Скончались за время пандемии 3807 человек, передает RT.

