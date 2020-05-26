За сутки в Москве от COVID-19 вылечилось рекордное количество человек
В российской столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов — 8033 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619», - сказала она, отметив, что власти рассчитывают на сохранение позитивной динамики по выздоравливаемости.
Ракова добавила, что после лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента вируса. При этом выздоровевшим москвичам предлагается стать донорами плазмы — за сдачу материала им положены выплаты до 5 тысяч рублей.
Всего в России за сутки выявили 8915 новых случаев заражения, общее число превысило 362 тысячи человек. Скончались за время пандемии 3807 человек, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru