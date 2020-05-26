За сутки в Москве от COVID-19 вылечилось рекордное количество человек

В российской столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество пациентов — 8033 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ВОЗ предупредила об опасности второго пика коронавируса

«Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619», - сказала она, отметив, что власти рассчитывают на сохранение позитивной динамики по выздоравливаемости.

Ракова добавила, что после лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента вируса. При этом выздоровевшим москвичам предлагается стать донорами плазмы — за сдачу материала им положены выплаты до 5 тысяч рублей.

Всего в России за сутки выявили 8915 новых случаев заражения, общее число превысило 362 тысячи человек. Скончались за время пандемии 3807 человек, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирусМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры