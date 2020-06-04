Депутат Мосгордумы отметила роль МЭШ в образовательном процессе в период пандемии
Каждая московская семья была вовлечены в образовательный процесс через платформу Московской электронной школы (МЭШ) в период пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции. Об этом рассказала депутат Мосгордумы, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
По ее словам, за последние годы МЭШ собрала огромную библиотеку методических, образовательных ресурсов. Департамент образования города стимулировал педагогов к разработке этих ресурсов. Депутат отметила, что в процесс оказались вовлечены во время самоизоляции и родители.
Русецкая полагает, что столичные школы оказались в более выигрышной ситуации по сравнению с прочими регионами.
Кроме того, парламентарий в беседе с АГН «Москва» отметила, что высшая школа уже пятый год развивает свою платформу дистанционного образования. Преподаватели выработали навык работы в дистанционном формате и почти весь весенний семестр работали в нем.
Русецкая добавила, что принадлежит к сторонникам смешанного образования. Она не исключает роль живого общения преподавателя и ученика. Однако, по ее мнению, огромное количество знаний можно без потери качества передавать дистанционно.
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