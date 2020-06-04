Депутат Мосгордумы отметила роль МЭШ в образовательном процессе в период пандемии

Русецкая полагает, что столичные школы оказались в более выигрышной ситуации по сравнению с прочими регионами.



Кроме того, парламентарий в беседе с АГН «Москва» отметила, что высшая школа уже пятый год развивает свою платформу дистанционного образования. Преподаватели выработали навык работы в дистанционном формате и почти весь весенний семестр работали в нем.

Русецкая добавила, что принадлежит к сторонникам смешанного образования. Она не исключает роль живого общения преподавателя и ученика. Однако, по ее мнению, огромное количество знаний можно без потери качества передавать дистанционно.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН рассказал о неравенстве абитуриентов и о том, как чиновники Минобрнауки манипулируют цифрами бюджетных мест в вузах.

